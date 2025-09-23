Da Mercato Saraceno al Don il diario di guerra di ’Mori’
Stasera alle 20,30 presso il ristorante Allegria di Ciola (Mercato Saraceno) verrà presentato il libro "Diario di vita e di guerra sul Don di Giacomo Ravaioli detto (Mori)" scritto dallo storico e giornalista Edoardo Turci. Oltre alle memorie di guerra sul Don e sulla ritirata di Russia, il libro tratta anche della storia, aneddoti, personaggi, vicende, a partire da un secolo fa, di Musella (località confinate con Ciola) e Taibo con tante immagini d’epoca inedite. Saranno presenti, oltre all’autore, anche la sindaca Monica Rossi, il presidente della Bcc di Sarsina Mauro Fabbretti, l’associazione culturale "Fogli Volanti" ed altri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
