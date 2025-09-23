Da Matteo Moretto a Luciano Spalletti gli eventi del festival del calcio ad Arezzo
Seconda giornata, prevista per mercoledì 24 settembre, del “Festival della Letteratura Sportiva, Cultura Sportiva e Giornalismo Sportivo”, un evento ideato e realizzato dal giornalista e project manager Donato Alfani, nell’ambito della 14° edizione del Festival del Calcio Italiano. L’occasione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: matteo - moretto
Matteo Moretto: “Nome nuovo per il centrocampo del Napoli, arriva dalla Premier”
Mercato Napoli, la conferma di Matteo Moretto: doppia mossa da sogno
Napoli, trattativa ormai definita per Gutierrez. Matteo Moretto: “Siamo alle fasi finalissime, le cifre del trasferimento”
Le ultime di Matteo Moretto sul rinnovo di Pulisic. - facebook.com Vai su Facebook
Matteo Moretto (@MatteMoretto) on X - X Vai su X
Da Matteo Moretto a Luciano Spalletti, gli eventi del festival del calcio ad Arezzo; Moretto: Pazza idea della Federazione: Mourinho per la panchina della Nazionale; Moretto: “Italia, pazza idea Mourinho: i dettagli”. Romano: “Altri due nomi forti”.