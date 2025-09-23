Dà in escandescenze ragazzo picchia pazienti e infermieri con calci e pugni

È stato necessario l’intervento delle Volanti della Polizia di Stato, per fermare un giovane bresciano di 23 anni che, al centro “San Giovanni di Dio”, ha colpito senza motivo pazienti e personale sanitario.Nei giorni scorsi, la centrale operativa della Questura di Brescia ha ricevuto una. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

