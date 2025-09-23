Da Favara a New York | Morrealese entra nell’Atlante di arte contemporanea con due opere
Nuovo riconoscimento internazionale per Angelo Adriano Morrealese. Lo scultore favarese sarà inserito nell’Atlante di arte contemporanea 2026, una delle pubblicazioni più autorevoli del settore, nata nel 1940 e ancora oggi punto di riferimento per galleristi, collezionisti e appassionati. Il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: favara - york
WEBMARTE.TV. . Carlentini - 20^ Edizione Premio Leone d'Argento - Premio "Francesco Favara Adorni" a Gaetano Savatteri MOTIVAZIONI: Gaetano Savatteri, milanese di nascita ma siciliano d’adozione, ha fatto di questa terra il cuore pulsante della sua arte - facebook.com Vai su Facebook
Nuovi importanti riconoscimenti artistici per lo scultore favarese Angelo Adriano Morrealese.