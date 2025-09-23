Da Favara a New York | Morrealese entra nell’Atlante di arte contemporanea con due opere

Nuovo riconoscimento internazionale per Angelo Adriano Morrealese. Lo scultore favarese sarà inserito nellAtlante di arte contemporanea 2026, una delle pubblicazioni più autorevoli del settore, nata nel 1940 e ancora oggi punto di riferimento per galleristi, collezionisti e appassionati. Il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Nuovi importanti riconoscimenti artistici per lo scultore favarese Angelo Adriano Morrealese.

