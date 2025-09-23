Quello che credevamo di sapere su Stonehenge potrebbe essere completamente sbagliato. Una scoperta rivoluzionaria pubblicata sulla prestigiosa rivista Nature ha infatti ribaltato una certezza che gli archeologi avevano da decenni: la famosa “Pietra dell’Altare”, il gigantesco blocco di arenaria che si trova al centro del circolo di pietre nell’Inghilterra meridionale, non proviene dal Galles come si pensava, ma dalla Scozia. La Pietra dell’Altare è davvero impressionante: pesa sei tonnellate ed è lunga circa 5 metri per un metro di larghezza. Attualmente giace parzialmente sepolta sotto due enormi pietre cadute nel corso dei millenni. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Da dove arriva veramente la Pietra dell’Altare di Stonehenge? La risposta riscrive completamente la storia