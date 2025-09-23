Da Diesel ad Alberta Ferretti Tutti i look e le tendenze migliori avvistati sulle passerelle milanesi
D opo la London Fashion Week, è la volta di Milano. In calendario dal 23 al 29 settembre, la settimana della moda meneghina accende i riflettori sulle collezioni Primavera-Estate 2026. Tra i debutti più attesi e i ritorni consolidati, oggi in sfilata nomi come Diesel, Dhruv Kapoor, Alberta Ferretti e Iceberg. Per concludere, l’evento di Gucci. Milano Fashion Week 2025: 8 outfit street style X Leggi anche › Nuove direzioni creative e attesi ritorni. Il calendario della prossima Milano Fashion Week Un susseguirsi di outfit, dettagli e abbinamenti che già dettano il ritmo dei trend a venire. Da appuntare o da copiare subito per giocare d’anticipo: una guida per immagini ai migliori look visti in passerella che presto invaderanno social e street style, prima ancora delle vetrine. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In occasione della presentazione della nuova collezione alla Milano Fashion Week, Diesel ha organizzato una seconda sfilata, alternativa: una caccia al tesoro aperta a tutti per le strade della città. I partecipanti dovranno trovare le enormi uova trasparenti con - facebook.com Vai su Facebook
Milano fashion week, le collezioni Diesel e Alberta Ferretti
