Da chi deve guardarsi Musetti nella corsa alle ATP Finals | vantaggio cospicuo ma ancora tanti punti in palio

Lorenzo Musetti è stato sconfitto per il secondo anno consecutivo in finale nei Chengdu Open 2025 di tennis, ed ha così eguagliato il risultato raggiunto lo scorso anno: guardando alla Race to Turin, con i 165 punti incamerati, Musetti ha fatto un passo in avanti importante verso le ATP Finals di fine anno. L’azzurro, infatti, ora occupa la settima posizione, dato che con i punti di Chengdu ha superato l’ australiano Alex de Minaur, ora ottavo, che lo insegue con 90 punti di ritardo, mentre è nono il britannico Jack Draper, il quale, però, ha già annunciato di aver posto fine alla propria stagione dopo gli US Open. 🔗 Leggi su Oasport.it
