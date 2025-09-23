Custodi Digitali diventa il primo modello regionale in Italia per l’educazione digitale dalla nascita

Il progetto Custodi Digitali ideato e coordinato da Mec – Media educazione comunità e finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, è ufficialmente il primo modello regionale in Italia per l’educazione digitale dalla nascita che viene sviluppato in una intera regione da diverse figure. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Oltre i divieti c’è di più. Pediatri “custodi digitali“ e alleanze con le scuole anche per i compiti online

Bambini “malati” di smartphone. E il pediatra diventa custode digitale; Milano, nasce Recall: l’app per la sicurezza personale; Bambini e smartphone: adesso ci sono i “custodi digitali”.

Oltre i divieti c’è di più. Pediatri “custodi digitali“ e alleanze con le scuole anche per i compiti online - I patti tra genitori sono più di di 108, ma serve il coinvolgimento degli insegnanti. Segnala msn.com