Curva Nord Inter il braccio di ferro continua e San Siro rimane muto e mezzo vuoto | la posizione del club
sul delicato tema. Durante la partita contro il Sassuolo, San Siro è rimasto silenzioso, quasi spettrale, nonostante la presenza di quasi 70.000 spettatori. Il silenzio che ha caratterizzato la serata ha richiamato alla mente le atmosfere del calcio ai tempi del Covid, con il rumore dei tifosi che mancava completamente. Questo stato di calma apparente è un riflesso del conflitto in corso tra l’ Inter e la sua storica Curva Nord, che sembra non trovare un punto d’incontro. La situazione, come sottolineato anche da Il Giornale, non mostra segnali di un imminente compromesso. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: curva - nord
La Curva Nord vuota per protesta: così gli ultras nerazzurri contesteranno la linea dura dell’Inter
Inter, stretta sulla Curva Nord: così le nuove norme per togliere soldi e potere agli ultras
Campagna abbonamenti Inter 2025-26, pugno di ferro con la Curva Nord: tutte le novità introdotte
Game 43 21/09/25 San Siro Milan, Italy #SerieA ? Inter Milan 2 Sassuolo 1 - €10 - 68,852 Inter seal home wincing front of muted Curva Nord as ultra protesta continues #groundhopping #calcio #Inter #Sassuolo #photography #internazionale - X Vai su X
Curva nord SOLD OUT per la gara tra #Pescara e #Empoli https://www.forzapescara.com/articolo/20721/pescara-empoli-curva-nord-sold-out.html Clicca sul link - facebook.com Vai su Facebook
Il Giornale – Meazza muto, duro messaggio Inter alla Curva: crepe nella Nord. E Chivu…; Omicidio Vittorio Boiocchi, capo ultrà dell’Inter: 6 arresti. Il mandante è Andrea Beretta, ex leader Curva Nord: “Ho pagato 50mila euro per farlo uccidere”; Curva Nord dell'Inter, svolta sulle tessere. Annuncio a sorpresa dei leader ultras: Il club fa un passo indietro?.
Il Giornale – Meazza muto, duro messaggio Inter alla Curva: crepe nella Nord. E Chivu… - Il braccio di ferro tra l'Inter e la Curva Nord prosegue ... Segnala msn.com
Curva Nord contro l’Inter: striscione polemico, si cita anche Chivu - Tifosi dell'Inter contro Marotta e l'intera dirigenza: lo striscione a San Siro, si cita anche mister Chivu. Da calciomercato.it