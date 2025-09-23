Curva Nord Inter il braccio di ferro continua e San Siro rimane muto e mezzo vuoto | la posizione del club

sul delicato tema. Durante la partita contro il Sassuolo, San Siro è rimasto silenzioso, quasi spettrale, nonostante la presenza di quasi 70.000 spettatori. Il silenzio che ha caratterizzato la serata ha richiamato alla mente le atmosfere del calcio ai tempi del Covid, con il rumore dei tifosi che mancava completamente. Questo stato di calma apparente è un riflesso del conflitto in corso tra l’ Inter e la sua storica Curva Nord, che sembra non trovare un punto d’incontro. La situazione, come sottolineato anche da Il Giornale, non mostra segnali di un imminente compromesso. 🔗 Leggi su Internews24.com

