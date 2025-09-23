Dopo alcuni tornei minori in fase di preparazione, sta per entrare nel vivo la stagione internazionale del curling che culminerà a febbraio con i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Nella notte italiana tra martedì 23 e mercoledì 24 settembre comincerà in Ontario l’ AMJ Masters, primo dei cinque appuntamenti stagionali del circuito Grand Slam, in cui l’Italia verrà rappresentata da una formazione maschile ed una femminile. Nessuna novità rispetto allo scorso inverno nel roster delle squadre azzurre guidate in Canada dai coach Ryan Fry e Soren Gran: Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella tra gli uomini; Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedelli, Angela Romei ed Elena Antonia Mathis tra le donne. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Curling, i convocati dell’Italia per il primo Grand Slam stagionale: 9 azzurri in Canada