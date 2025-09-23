Cunzamu fora exhibition alla galleria FORO G gallery
Giorno 4 Ottobre, in occasione della 21° giornata dedicata al contemporaneo (promossa da AMACI), dalle ore 17 presso la galleria FORO G gallery verrà presentato “Cunzamu fora”, un progetto ideato da Roberta Guarnera, Michela Magazzù e Anna Viscuso.Si tratta di un’opera partecipata e realizzata. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: cunzamu - fora
Cunzamu fora e intra, a Pezzolo tre giornate d'arte
Cunzamu fora exhibition alla galleria FORO G gallery.
Exhibition by popular sand artist Sudarsan Pattnaik at Galleria VSB - ‘Nature’s Fury: Sand and Beyond’ is a solo exhibition by globally acclaimed sand artist Sudarsan Pattnaik, showcasing his unique artistic vision and mastery, and inviting viewers to experience the raw ... Scrive msn.com