Cunzamu fora exhibition alla galleria FORO G gallery

Messinatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorno 4 Ottobre, in occasione della 21° giornata dedicata al contemporaneo (promossa da AMACI), dalle ore 17 presso la galleria FORO G gallery verrà presentato “Cunzamu fora”, un progetto ideato da Roberta Guarnera, Michela Magazzù e Anna Viscuso.Si tratta di un’opera partecipata e realizzata. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cunzamu - fora

Cunzamu fora e intra, a Pezzolo tre giornate d'arte

Cunzamu fora exhibition alla galleria FORO G gallery.

Exhibition by popular sand artist Sudarsan Pattnaik at Galleria VSB - ‘Nature’s Fury: Sand and Beyond’ is a solo exhibition by globally acclaimed sand artist Sudarsan Pattnaik, showcasing his unique artistic vision and mastery, and inviting viewers to experience the raw ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cunzamu Fora Exhibition Galleria