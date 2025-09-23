Cultura a Roma torna il Festival della Letteratura di Viaggio

Roma, 23 set. (askanews) – Torna a Roma l’appuntamento con il Festival della Letteratura di Viaggio, promosso dal 2008 dalla Società Geografica Italiana e organizzato dall’Associazione Cultura del Viaggio, con la direzione artistica del giornalista e fotografo Antonio Politano. Dal 26 settembre al 5 ottobre ( con un’anteprima dal 13 al 25 settembre), in programma oltre 90 eventi e 150 autori. Incontri, premi, mostre, laboratori, passeggiate, attività per bambini e iniziative per persone con disabilità. Un tema principale “Isole, Mare, Oceani”, affiancato da altri incontri e attività di più ampio respiro, come già in passato, per disseminare la città metropolitana di Roma di “cultura del viaggio”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

