La serie CSI rappresenta un punto di svolta nel panorama televisivo, introducendo un approccio incentrato sulle tecniche forensi e sul processo investigativo legato ai crimini, distanziandosi dai classici drammi giudiziari o polizieschi. La narrazione si focalizza sull’analisi scientifica delle prove, con investigatori altamente specializzati che operano sia in laboratorio che sul campo. l’evoluzione della saga: dalle origini a oggi. Il franchise ha avuto inizio nel 2000 con la serie originale ambientata a Las Vegas, seguita da altri spin-off come CSI: Miami, CSI: New York, CSI: Cyber e più recentemente da un reboot intitolato CSI: Vegas. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - CSI: i migliori investigatori del franchise, dalla posizione peggiore alla migliore