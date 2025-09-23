Crosetto | ‘Mosca vuole piegare Kiev’

“Ho l’impressione che quello che sta facendo la Russia più che una provocazione alla Nato sia un modo per distogliere da quello che stanno facendo in Ucraina, dove hanno aumentato notevolmente gli attacchi, perché c’è un tentativo russo, prima che arrivi l’inverno, di piegare l’Ucraina definitivamente”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che è. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Crosetto: ‘Mosca vuole piegare Kiev’

Sul sito del ministero degli Esteri di Mosca “esempi di russofobia”: ci sono anche Mattarella, Crosetto e Tajani

Mosca mette nel mirino Sergio Mattarella e lo inserisce nella lista nera dei «russofobi»: con lui anche Antonio Tajani e Guido Crosetto

Mattarella inserito nella black list di Mosca insieme a Tajani e Crosetto: indignazione e solidarietà bipartisan

