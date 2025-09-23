Crosetto | Fondamentale l' impegno dei militari italiani sul fianco Est della Nato
"L'impegno dei militari italiani a tutela dello spazio aereo dei Paesi baltici e del Fianco orientale della Nato è fondamentale". Lo ha affermato il ministro della Difesa Guido Crosetto in visita alla base di Amari, in Estonia. Qui, poco distante dalla capitale Tallin, operano i militari italiani. 🔗 Leggi su Today.it
L'intervista di Guido Crosetto a Repubblica ha aperto un dibattito: l'autonomia industriale è fondamentale per evitare dipendenze esterne e la sfida principale resta quella del tempo
I #droni sospetti, le #violazioni russe dei #cieli europei. In Estonia la base di Amari, visitata dal ministro Crosetto, è il punto di riferimento #NATO per le missioni di pattugliamento aereo.
Crosetto: Italia impreparata a difendersi, vent’anni di mancati investimenti non si recuperano in uno o due anni - “La gente non vuole sentire parlare di necessità di difesa, ma io penso che il mio compito sia quello di mettere questo Paese nelle condizioni di difende ... Si legge su infodifesa.it
Italia sotto scudo incompleto: Crosetto ammette «vent’anni di ritardo» - Difesa nazionale: il ministro non nasconde la fragilità «L’Italia non è pronta né a un attacco russo né a un attacco di un’altra nazione». Segnala infodifesa.it