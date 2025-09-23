Crosetto | Fondamentale l' impegno dei militari italiani sul fianco Est della Nato

"L'impegno dei militari italiani a tutela dello spazio aereo dei Paesi baltici e del Fianco orientale della Nato è fondamentale". Lo ha affermato il ministro della Difesa Guido Crosetto in visita alla base di Amari, in Estonia. Qui, poco distante dalla capitale Tallin, operano i militari italiani. 🔗 Leggi su Today.it