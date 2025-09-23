Crosetto | Fondamentale l' impegno dei militari italiani sul fianco Est della Nato

Today.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"L'impegno dei militari italiani a tutela dello spazio aereo dei Paesi baltici e del Fianco orientale della Nato è fondamentale". Lo ha affermato il ministro della Difesa Guido Crosetto in visita alla base di Amari, in Estonia. Qui, poco distante dalla capitale Tallin, operano i militari italiani. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: crosetto - fondamentale

Crosetto: Fondamentale l'impegno dei militari italiani sul fianco Est della Nato; Visita ufficiale del Ministro Crosetto in Egitto; Crosetto brinda al via libera europeo per l’aumento delle spese militari.

crosetto fondamentale impegno militariCrosetto: Italia impreparata a difendersi, vent’anni di mancati investimenti non si recuperano in uno o due anni - “La gente non vuole sentire parlare di necessità di difesa, ma io penso che il mio compito sia quello di mettere questo Paese nelle condizioni di difende ... Si legge su infodifesa.it

crosetto fondamentale impegno militariItalia sotto scudo incompleto: Crosetto ammette «vent’anni di ritardo» - Difesa nazionale: il ministro non nasconde la fragilità «L’Italia non è pronta né a un attacco russo né a un attacco di un’altra nazione». Segnala infodifesa.it

Cerca Video su questo argomento: Crosetto Fondamentale Impegno Militari