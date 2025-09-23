Crosetto al lavoro a un piano di difesa dai droni per gli aeroporti | Dobbiamo accelerare

Guido Crosetto si è poi soffermato sugli episodi di questa notte. Secondo il ministro, gli episodi di incursioni che si sono verificati in queste settimane non sarebbero provocazioni da parte della Russia, ma si tratterebbe di un tentativo del Cremlino di distrarre l'opinione pubblica da quanto sta accadendo in Ucraina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Crosetto al lavoro a un piano di difesa dai droni per gli aeroporti: “Dobbiamo accelerare”

Hackerato il profilo personale del ministro #Crosetto sul social X. Lo comunica il Ministero della Difesa dopo l'apparizione di alcuni post sospetti che chiedevano donazioni in criptovalute per i funerali di #Armani e per #Gaza. Tecnici al lavoro per ripristinare l' - X Vai su X

Crosetto: un piano per difendere aeroporti e infrastrutture - L'Italia sta lavorando alla messa a punto di un piano di sicurezza nazionale per infrastrutture e aeroporti: lo scopo principale è di scongiurare rischi e sabotaggi in questa crisi internazionale con ... Riporta ansa.it

