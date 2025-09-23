Dal caldo fuori stagione a temperature che potranno essere anche decisamente inferiori rispetto a quelle attese in questo periodo: la perturbazione "scaccia-estate" ha già fatto numerosi danni in termini di precipitazioni con temporali e nubifragi che hanno colpito soprattutto il Centro-Nord e adesso sta per fare il suo ingresso un'aria decisamente diversa. Parlare subito di freddo è esagerato (a meno che non si viva in montagna), ma avremo un nuovo clima fresco o molto fresco. Il crollo delle temperature. Il cambiamento sarà più netto e deciso soprattutto a partire da giovedì 25 settembre con un calo termico anche dell'ordine di 10°C rispetto ai valori precedenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Crollo termico sull’Italia: di quanto si abbasseranno le temperature