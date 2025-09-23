Crollo nel cantiere del ponte l' assessore Bomba | Errore umano
“Il cedimento della struttura del nuovo ponte in costruzione a Torre Marino è stato acclarato essere la conseguenza di un evidente errore umano”. L'assessore ai lavori pubblici del Comune di Lanciano, Paolo Bomba, interviene su quanto accaduto ieri mattina, 22 settembre, nel cantiere di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
