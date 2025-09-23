Crociere da incubo | passeggera intrappolata nel trampolino sull’oceano video ai Caraibi una 47enne sparisce nel nulla

Settimana di crociere da incubo sulle rotte turistiche: una passeggera della Norwegian Cruise Line è rimasta intrappolata nel trampolino tubolare a 30 metri dall’Oceano, in un video diffuso su TikTok e divenuto rapidamente virale. Crociere da incubo: 7 milioni di visualizzazioni per la donna incastrata a 30 metri sull’Oceano. Il video, che dura appena 13 secondi, è stato postato il 19 settembre dall’utente di TikTok @kaylamierzejewski con un brano del 2015 di Jess Glynne, “Hold My Hand” a fare da colonna sonora. Gli utenti in genere americani abbinano la canzone con le riprese video dei loro fallimenti comici per le vacanze e appunto per crociere da incubo come questa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

