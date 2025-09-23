Croce Rossa di Milano | alta cucina e solidarietà si incontrano per un grande obiettivo comune

L’attesa sta per finire: tra meno di due settimane, domenica 5 ottobre 2025, il Four Seasons Hotel Milano ospiterà la terza edizione della Charity Dinner della Croce Rossa di Milano, l’appuntamento benefico che unisce eccellenza gastronomica e impegno sociale a sostegno delle persone più fragili. Un evento esclusivo che vedrà protagonisti alcuni dei più grandi maestri della cucina italiana: Enrico Bartolini (tre stelle Michelin – Mudec, Milano), Chicco e Bobo Cerea (tre stelle Michelin – Ristorante Da Vittorio), Davide Oldani (due stelle Michelin – Ristorante D’O) e Fabrizio Borraccino (Executive Chef – Four Seasons Hotel Milano). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Croce Rossa di Milano: alta cucina e solidarietà si incontrano per un grande obiettivo comune

