Il ritorno del presidente Stillitano, atteso alla Spezia la prossima settimana, il faccia a faccia di Gazzoli e Melissano con i giocatori, l’eccessiva assunzione di responsabilità di mister D’Angelo, la schiettezza del capitano Hristov nel rimarcare le gravi lacune. Si riparte da qui: da un complesso che sta deludendo su tutti i fronti e da un club che, ora come non mai, deve fare quadrato con il proprio allenatore. Melissano e Gazzoli, nell’incontro di domenica mattina a Follo con i giocatori, hanno posto l’accento su due aspetti: la necessità di resettare in fretta il passato – un passaggio già evidenziato più volte ma evidentemente non recepito – e l’esigenza di affrontare le partite con la combattività e l’agonismo che non devono mai mancare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Crisi Spezia, arriva il presidente Stillitano. Serve una sterzata dopo il pessimo avvio