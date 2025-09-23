Crisi idrica acqua dai fiumi per il comparto agricolo e zootecnico | attivata procedura straordinaria

Un provvedimento urgente per garantire acqua alle campagne. L’Autorità di bacino della Presidenza della Regione ha inviato una nota al dipartimento dell’Agricoltura e ai Consorzi di bonifica invitando i gestori ad attivare procedure semplificate per attingere acqua pubblica dai corsi fluviali. Si. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: crisi - idrica

In Prefettura il punto sulla crisi idrica nella provincia di Benevento

Crisi idrica: nessuna notizia sul termine lavori alla galleria del “San Giuliano”, agricoltori esasperati e pericolo per l’ordine pubblico

Crisi idrica, dalla Basilicata novità importanti dopo l’incontro in Prefettura: «Cederemo la nostra acqua alla Puglia»

CRISI IDRICA FABIO TERMINE, STIAMO PROVVEDENDO AD ACQUISTARE NUOVE AUTOBOTTI - facebook.com Vai su Facebook

“Gravissima crisi idrica del lago Trasimeno: carenze della Giunta regionale” A Melasecche (Lega) risponde l’assessore Meloni https://consiglio.regione.umbria.it/informazione/notizie/comunicati/qt-2-gravissima-crisi-idrica-del-lago-trasimeno-carenze-della… # - X Vai su X

Crisi idrica, acqua dai fiumi per il comparto agricolo e zootecnico: attivata procedura straordinaria; Il paradosso della Basilicata: ricca di acqua, ma è rimasta a secco; Crisi idrica, le difficoltà della Puglia assetata e quelle di Gambatesa.

Siccità, dalla Regione il via libera all'uso delle acque dei fiumi per irrigare le campagne - Si tratta di una misura straordinaria per far fronte alla crisi idrica che ha colpito in maniera particolare il comparto agricolo e zootecnico, che si inserisce nel quadro delle azioni coordinate dall ... Secondo msn.com

Acqua, tra alluvioni e siccità ecco quello che sta accadendo nel mondo - A fornire risultati sul ciclo dell’acqua è l’Organizzazione meteorologica mondiale nel suo annuale report. Si legge su ilsole24ore.com