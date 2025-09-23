Crisi dell’auto e Difesa in espansione | la strada della riconversione industriale

Roma, 23 settembre 2025 – L’ industria automobilistica italiana è in forte contrazione. La situazione è complicata in tutta Europa, ma in misura meno drastica. Molti i posti di lavoro a rischio e i punti di PIL. Fra le possibilità per risollevare la situazione, gli esperti ragionano anche di riconversioni industriali. In calo di 600mila unità la produzione di veicoli leggeri. A fine 2024 la produzione di veicoli leggeri ha raggiunto i minimi storici ed è scesa a meno di 0,6 milioni, il 67% in meno rispetto al 2000 quando era circa 1,7 milioni. Negli ultimi anni, la perdita di volumi produttivi è stata associata a un’elevata volatilità e incertezza, portando a livelli di produzione effettiva inferiori del 30% rispetto alle previsioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

