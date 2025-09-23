Crescere un figlio in Italia? Costa di media 156mila euro con rincaro del 12% dal 2022
In base all'attuale costo della vita, crescere un figlio in Italia da 0 a 18 anni comporta una spesa compresa tra i 107.000 e i 205.000 euro, per una media di circa 156.000 euro (oltre 8.500 euro all'anno), con un aumento del +12% rispetto alle ultime rilevazioni effettuate nel 2022
