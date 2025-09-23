Crescere un figlio costa fino a 205mila euro | +12% in due anni E l’Italia continua a fare sempre meno bambini

Crescere un figlio in Italia è sempre più costoso. Secondo l’ultimo report dell’ Osservatorio Moneyfarm, accompagnare un bambino dalla nascita ai 18 anni comporta oggi una spesa che nel migliore dei casi si ferma a 107 mila euro, ma che può arrivare a toccare picchi di 205 mila euro. La media è di circa 156 mila euro e in termini pratici, significa un esborso annuo di oltre 8.500 euro per famiglia. Rispetto al 2022, il costo complessivo è aumentato del 12%, pari a circa 16 mila euro in più per arrivare alla maggiore età. Più crescono, più costano. Messi da parte latte e pannolini i costi non fanno che aumentare. 🔗 Leggi su Open.online