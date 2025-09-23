Crescere un figlio costa fino a 205mila euro | +12% in due anni E l’Italia continua a fare sempre meno bambini
Crescere un figlio in Italia è sempre più costoso. Secondo l’ultimo report dell’ Osservatorio Moneyfarm, accompagnare un bambino dalla nascita ai 18 anni comporta oggi una spesa che nel migliore dei casi si ferma a 107 mila euro, ma che può arrivare a toccare picchi di 205 mila euro. La media è di circa 156 mila euro e in termini pratici, significa un esborso annuo di oltre 8.500 euro per famiglia. Rispetto al 2022, il costo complessivo è aumentato del 12%, pari a circa 16 mila euro in più per arrivare alla maggiore età. Più crescono, più costano. Messi da parte latte e pannolini i costi non fanno che aumentare. 🔗 Leggi su Open.online
Osservatorio Moneyfarm: crescere un figlio in Italia costa 156 mila euro (+12% in due anni) - Nel 2024 in Italia sono nati solo 370mila bambini e il numero medio di figli per donna ha toccato il minimo storico di 1,18. Da finanza.repubblica.it
FAMIGLIA, CRESCERE UN FIGLIO COSTA IN MEDIA 156MILA EURO (2) - Roma, 23 set – Per fare qualche esempio concreto, dalla nascita fino ai 18 anni, si possono arrivare a spendere fino a 40. Lo riporta 9colonne.it