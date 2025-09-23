Cresce la Galcianese Legame forte con la Figc
Si alza il sipario sulla nuova stagione della Galcianese. Il Conti si è vestito a festa giovedì scorso per la presentazione di tutte le squadre biancazzurre. Una ricorrenza ormai tradizionale per presentare i giocatori e lo staff tecnico per la nuova stagione. Si parte dalla prima squadra che viene allenata da Demetrio Ambrosio. Poi la Juniores guidata da Claudio Santacroce, gli Allievi A gestiti da Tommaso Pentella e quelli B seguiti da Antonio Colino. Il settore giovanile si chiude con i Giovanissimi A di mister Andrea Bertini e quelli B di mister Marco Tartoni. Nella consueta sfilata è stata presentata anche la scuola calcio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: cresce - galcianese
Cresce la Galcianese. Legame forte con la Figc.
Legame sempre più forte con gli Amici di Kronberg - Anche quest’anno l’associazione Amici di Kronberg in Porto Recanati ha organizzato la consueta visita nella città gemellata di Kronberg (in Germania), partecipando al mercato dell’arte e del vino che ... Si legge su ilrestodelcarlino.it
Zondacrypto e Atalanta, un’alleanza che cresce - Zondacrypto, una delle piattaforme di scambio di criptovalute più longeve e affidabili d’Europa, rafforza il proprio legame con Atalanta BC attraverso una partnership strategica che punta a unire ... bergamonews.it scrive