Si alza il sipario sulla nuova stagione della Galcianese. Il Conti si è vestito a festa giovedì scorso per la presentazione di tutte le squadre biancazzurre. Una ricorrenza ormai tradizionale per presentare i giocatori e lo staff tecnico per la nuova stagione. Si parte dalla prima squadra che viene allenata da Demetrio Ambrosio. Poi la Juniores guidata da Claudio Santacroce, gli Allievi A gestiti da Tommaso Pentella e quelli B seguiti da Antonio Colino. Il settore giovanile si chiude con i Giovanissimi A di mister Andrea Bertini e quelli B di mister Marco Tartoni. Nella consueta sfilata è stata presentata anche la scuola calcio.

Cresce la Galcianese. Legame forte con la Figc