Cremonese-Parma quattro ultras crociati indagati

Parmatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia ha indagato quattro ultras del Parma dopo gli scontri di domenica allo stadio Zini di Cremona con i tifosi avversari. I quattro avevano il volto parzialmente coperto e si trovavano a bordo di un'auto notata dagli agenti addetti al filtraggio dei veicoli in zona stadio. All'interno. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cremonese - parma

Cremonese, Vardy in dubbio per la sfida contro il Parma: risentimento muscolare per l’attaccante inglese

Verso Cremonese-Parma. Vardy, la prima in casa è a rischio. Noie muscolari per il britannico

Cremonese vs Parma, quarta giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Questura di Cremona: fermati e indagati 4 tifosi del Parma dopo gli scontri avvenuti in occasione di Cremonese - Parma.; Cremonese-Parma, quattro ultras crociati indagati; Cremonese-Parma, denunciati quattro tifosi ospiti per i tafferugli.

cremonese parma quattro ultrasTafferugli prima di Cremonese-Parma: denunciati 4 ultrà parmigiani - Dopo i tafferugli di domenica fra i tifosi di Cremonese e Parma, la polizia ha indagato quattro ultras emiliani. Segnala gazzettadiparma.it

cremonese parma quattro ultrasCremona: fermati e indagati quattro ultrà emiliani - La Polizia di Cremona, a seguito degli scontri avvenuti tra tifoserie rivali, ha fermato e indagato ... Da laprovinciacr.it

Cerca Video su questo argomento: Cremonese Parma Quattro Ultras