Cremonese-Parma quattro ultras crociati indagati

La polizia ha indagato quattro ultras del Parma dopo gli scontri di domenica allo stadio Zini di Cremona con i tifosi avversari. I quattro avevano il volto parzialmente coperto e si trovavano a bordo di un'auto notata dagli agenti addetti al filtraggio dei veicoli in zona stadio. All'interno. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: cremonese - parma

Cremonese, Vardy in dubbio per la sfida contro il Parma: risentimento muscolare per l’attaccante inglese

Verso Cremonese-Parma. Vardy, la prima in casa è a rischio. Noie muscolari per il britannico

Cremonese vs Parma, quarta giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Classifica Napoli 12 Juventus 10 Milan 9 Roma 9 Atalanta 8 Cremonese 8 Como 7 Cagliari 7 Udinese 7 Inter 6 Bologna 6 Torino 4 Lazio 3 Sassuolo 3 Verona 3 Genoa 2 Fiorentina 2 Parma 2 Pisa 1 Lecce 1 Miglior attacco: Inter (11) Miglior difesa: Roma (1) P - X Vai su X

FULL TIME Serie A Enilive Cremonese-Parma 0?-0? ? Finisce in parità la sfida dello Zini. Per noi è il quarto risultato utile consecutivo #TuttaUnAltraMusica #SeiGrAndeSolamenteTu #SerieAEnilive #CrePar #CremoneseParma - facebook.com Vai su Facebook

Questura di Cremona: fermati e indagati 4 tifosi del Parma dopo gli scontri avvenuti in occasione di Cremonese - Parma.; Cremonese-Parma, quattro ultras crociati indagati; Cremonese-Parma, denunciati quattro tifosi ospiti per i tafferugli.

Tafferugli prima di Cremonese-Parma: denunciati 4 ultrà parmigiani - Dopo i tafferugli di domenica fra i tifosi di Cremonese e Parma, la polizia ha indagato quattro ultras emiliani. Segnala gazzettadiparma.it

Cremona: fermati e indagati quattro ultrà emiliani - La Polizia di Cremona, a seguito degli scontri avvenuti tra tifoserie rivali, ha fermato e indagato ... Da laprovinciacr.it