cremona saluta il ritorno dello stradivari stauffer ex cristiani del 1700

Cremona, 23 settembre 2025 – Lo “Stauffer ex Cristiani” ha ritrovato il suo respiro. Il violoncello costruito da Antonio Stradivari nel 1700 torna a far sentire la sua voce dopo un delicato “intervento a cuore aperto”. Giovedì 25 settembre, alle 17.30, sul palcoscenico dell’ Auditorium Giovanni Arvedi, il giovane violoncellista Paolo Tedesco, allievo dell’Accademia Stauffer, avrà la responsabilità di restituire la voce al violoncello per la prima volta dopo l’intervento conservativo che è stato ultimato nei mesi scorsi. Un ‘Cannone’ unisce Cremona e Genova: è il violino prediletto da Paganini e tra i più rari al mondo L’intervento, a distanza di oltre tre secoli dalla sua nascita nella bottega di Antonio Stradivari, è stato condotto al Museo del Violino di Cremona con il rigore che la sua storia e la sua materia richiedono. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

