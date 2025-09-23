Creati i primi virus con l’AI | un’alternativa possibile agli antibiotici

La scoperta potrebbe rappresentare una rivoluzione e soprattutto una soluzione al problema dell’antibiotico-resistenza in crescita, ossia la sempre maggiore inefficacia degli attuali antibiotici contro molti tipi di batteri. In laboratorio, infatti, sono stati creati i primi virus, ricorrendo all’ intelligenza artificiale (AI). In particolare si tratterebbe di virus “batteriofagi”, ossia in grado di “uccidere” alcuni batteri. Creati i primi virus sintetici. I nuovi virus possono essere considerati del tutto “artificiali”, perché non esistono in natura e sono stati creati grazie al ricorso all’ intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Creati i primi virus con l’AI: un’alternativa possibile agli antibiotici

