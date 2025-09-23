Crack marijuana ed eroina nascosti in un marsupio | 28enne fermato al parco delle Cascine a Firenze

Un 28enne arrestato a Firenze per spaccio: sequestrati crack, marijuana ed eroina durante un controllo nei pressi del parco delle Cascine. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Crack, marijuana ed eroina nascosti in un marsupio: 28enne fermato al parco delle Cascine a Firenze

