Crack marijuana ed eroina nascosti in un marsupio | 28enne fermato al parco delle Cascine a Firenze

Notizie.virgilio.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 28enne arrestato a Firenze per spaccio: sequestrati crack, marijuana ed eroina durante un controllo nei pressi del parco delle Cascine. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

crack marijuana ed eroina nascosti in un marsupio 28enne fermato al parco delle cascine a firenze

© Notizie.virgilio.it - Crack, marijuana ed eroina nascosti in un marsupio: 28enne fermato al parco delle Cascine a Firenze

In questa notizia si parla di: crack - marijuana

Paternò, spaccio in pieno centro: arrestato un 37enne a piedi con crack e marijuana

Spacciatore brontese in trasferta a Paternò: sorpreso con crack e marijuana ed arrestato

Fermato in piazza Europa a Catania: nell’auto crack, hashish, marijuana e contanti

La droga al fresco: hashish e marijuana nascosti nel frigo; Spaccio di crack: 28enne arrestato; Hashish e coca nascosti in uno scooter e dentro un forno: due arresti allo Zen.

crack marijuana eroina nascostiCrack, marijuana ed eroina nascosti in un marsupio: 28enne fermato al parco delle Cascine a Firenze - Un 28enne arrestato a Firenze per spaccio: sequestrati crack, marijuana ed eroina durante un controllo nei pressi del parco delle Cascine. Lo riporta virgilio.it

Hashish, marijuana, cocaina ed eroina nascosti in casa, tre arresti nel centro storico - I carabinieri di Sassari, supportati dai colleghi della sezione Radiomobile, hanno arrestato due uomini e una donna con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza ... Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Crack Marijuana Eroina Nascosti