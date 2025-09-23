Pesaro, 23 settembre 2025 – La scena è stata ripresa in pieno centro a Pesaro: venerdì notte, poco dopo mezzanotte, un ragazzo con cappellino in testa si siede al tavolino di un locale in viale XXIV Maggio, ordina una bibita e con tutta calma prepara una dose di crack. Stagnola, accendino, boccata. Poi passa un coetaneo che lo saluta come se nulla fosse. Tutto ripreso da un cittadino con lo smartphone, consegnato poi alla Squadra Mobile. L’immagine di chi fuma crack come fosse una sigaretta davanti a un bar ha fatto il giro della città, rilanciando paure e polemiche. Pusher occupa casa in costruzione a Pesaro e ne fa la base di spaccio: preso Non è un caso isolato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Crack, il video choc a Pesaro: si prepara la dose davanti a tutti, seduto al bar