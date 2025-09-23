Crac Burani chiesta un’altra condanna | 2 anni per Giovanni uno per Valter

Reggio Emilia, 23 settembre 2025 – Giovanni Burani e il padre Walter lasciarono una voragine: 76 milioni di passivo per la procedura ’Design & licenses’ e 58 milioni verso ’Mariella Burani fashion group’. Vi furono manovre spericolate ai danni del mercato e dei risparmiatori». Lo ha sostenuto il pubblico ministero Stefano Finocchiaro nella requisitoria tenuta ieri nel processo che vede i due ex amministratori della casa di moda cavriaghese imputati per bancarotta fraudolenta aggravata dalla rilevante gravità, che sono accusati di aver commesso come amministratori delle società D&L e Mbfg tra il 2005 e il 2009. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

