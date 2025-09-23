CPR | chi sbaglia s’accomodi! e noi si paga il conto

E così, dopo mesi di “oh Governo, fate qualcosa!”, ecco la risposta: i CPR, ovvero Centri di Permanenza per il Rimpatrio. Tradotto: un posto dove chi ha precedenti per spaccio o violenze varie va a farsi una villeggiatura sorvegliata. Il sindaco Ghinelli batte le mani: “Bene! Finalmente un segnale di sicurezza per i cittadini!”. E i cittadini: “Sì, ma se poi invece di rimandarli via li si tiene lì a marcire, che s’è concluso? S’è fatto un parcheggio umano col riscaldamento pagato da noi”. Chi è favorevole dice: “Oh, almeno non li abbiamo in giro a fa’ casino!”. Chi è contrario ribatte: “Sì, ma i rimpatri veri? Un se ne vede uno manco a pagallo!”. 🔗 Leggi su Lortica.it

