Covid, guerra e una gestione azzardata.

Ilrestodelcarlino.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Debiti pregressi e salti nel buio. Conerobus, come tutte le aziende nel settore trasporti, paga gli anni neri del Covid e dell’aggressione russa all’Ucraina, ma anche una recente, spregiudicata e rischiosa strategia manageriale, fatta di investimenti onerosi con maxi rate quasi impossibili da smaltire. Il vero periodo-chiave della crisi della principale azienda del Trasporto pubblico locale è il 2024, quando l’Ad Luzi (il manager ha criticato il Piano industriale che poi ha comunque approvato) era pienamente insediato nel suo ruolo. L’anno in cui l’obiettivo della svolta rispetto alle passate gestioni ha visto peggiorare la situazione alla voce ‘indebitamento’, appunto per scelte discutibili da parte del management, fatte certo in buona fede, mentre come al solito i soci sonnecchiavano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

