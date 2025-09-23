Covid e Piano pandemico l’ex Cts chiama in causa Guerra ma sbaglia le date

Continuano le audizioni in commissione Covid. Stamattina è toccato all’ex membro del Cts Alberto Villani, coordinatore dell’Area Pediatria universitaria e ospedaliera dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Il cuore del suo intervento è stato il famoso Piano pandemico 2006, mai aggiornato e frettolosamente archiviato durante la pandemia: per una scelta politica e senza l’ok della task force, è emerso dai verbali desecretati in commissione, smentendo quanto il ministro della Salute Roberto Speranza aveva detto ai pm di Bergamo che l’avevano interrogato sulla mancata chiusura della Zona rossa in Valseriana e sulla mancata applicazione del Piano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

