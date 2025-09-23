Covid diramata circolare per i vaccini | dove si potrà fare richiamo e come prenotare

(Adnkronos) – E' stata diramata l'attesa circolare del ministero della Salute con le indicazioni e raccomandazioni per la campagna di vaccinazione autunnale-invernale 20252026 anti Covid. I nuovi vaccini sono aggiornati per la variante Sars-CoV-2 LP.8.1 ed "è possibile la co-somministrazione" con altri vaccini (con particolare riferimento al vaccino antinfluenzale), fatte salve eventuali specifiche indicazioni d'uso . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Vaccini Covid e influenza, ecco la circolare: categorie, richiami, come prenotare; Covid, ok dell'Aifa al vaccino aggiornato Pfizer e Moderna. Dalle donne incinte a sanitari e over 60: per chi è consigliato e dove farlo; Vaccino anti COVID-19 2024-2025: gratuita e raccomandata per anziani, malati rari e persone con disabilità.

Circolare Salute vaccini anti-Covid, adattati a variante LP.8.1 - Si prevede un richiamo annuale per una serie di categorie

Vaccini e Covid: le parole che mancano. Quello che l'Italia può fare per non seguire la strada pericolosa americana - Covid la vaccinazione non è più raccomandata per tutti, ma affidata unicamente alla "decisione clinica condivisa" tra cittadino