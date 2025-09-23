Costi di gestione dell’ex discarica | Non devono ricadere sui cittadini
I cittadini non devono pagare i costi del dopo chiusura della discarica di Sant’Agata. Lo dice la consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Marta Evangelisti, che ha disposto a riguardo una interrogazione alla giunta. "La giunta – dice Evangelisti – chiarisca secondo quali criteri tecnici ed economici sia stata definita la ripartizione dei costi di gestione post mortem della discarica di Sant’Agata da parte del Consiglio d’Ambito. E come la Regione giustifichi l’aumento delle tariffe e le disparità di trattamento, in particolare per il bacino Geovest". "Nell’agosto 2024 – ricorda la consigliera – i sindaci dei Comuni del bacino di Geovest avrebbero inviato una lettera alla Regione e ad Atersir, esprimendo la loro contrarietà sui criteri scelti per ripartire i costi della chiusura dell’impianto di raccolta dei rifiuti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
