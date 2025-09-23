Costantino Vitagliano racconta la malattia | Ho perso 25 kg

ABBONATI A DAYITALIANEWS La diagnosi e la terapia. Costantino Vitagliano, storico volto di Uomini e Donne, è tornato in televisione come ospite del programma “Storie al bivio” di Monica Setta, dove ha parlato a cuore aperto delle sfide affrontate negli ultimi anni. L’ex tronista ha rivelato di convivere con una grave malattia autoimmune: “ Ho perso 25 chili e sto cercando di riprenderli. Ho iniziato una terapia con cellule staminali e sembra funzionare, ma dovrò curarmi per tutta la vita. Tutto è partito da un’infiammazione che provoca l’allargamento dell’aorta addominale: se si rompe posso morire in pochi secondi ”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

