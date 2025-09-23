Costantino Vitagliano parla della malattia | Posso morire in pochi secondi Come sta

Sono trascorsi due anni da quando l’ex tronista Costantino Vitagliano ha parlato dei suoi problemi di salute. Oggi ha imparato a convivere con i farmaci che deve assumere e che non può saltare: a Storie di Donne al Bivio ha raccontato le difficoltà che ha vissuto da quando gli è stata diagnosticata una malattia autoimmune. Costantino Vitagliano parla della malattia a Storie di Donne al Bivio. Costantino Vitagliano è un simbolo della televisione, un suo pezzo di storia a suo modo: legato al popolare programma di Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne, dove è stato tra i tronisti più seguiti e amati di sempre. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Costantino Vitagliano parla della malattia: “Posso morire in pochi secondi”. Come sta

