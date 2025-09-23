Uno degli episodi più intensi e appassionanti del celebre ciclo televisivo tratto dai romanzi di Andrea Camilleri. Un’indagine che colpisce il cuore del nostro Commissario Montalbano con un fendente improvviso come Una lama di luce. Stasera in tv Rai 1 propone alle 21.30 un nuovo appuntamento con il commissario di Polizia siciliano più famoso della tv. Si tratta del 26mo episodio della serie (ultimo della nona stagione trasmessa, per la prima volta, nel 2013), e promette di tenere incollati allo schermo i telespettatori più di altre volte proprio per la natura personale dell’indagine. Una lama di luce è disponibile anche in streaming, in contemporanea alla messa in onda televisiva, sulla piattaforma di RaiPlay. 🔗 Leggi su Amica.it

Così destabilizzato, non lo avevamo mai visto. Quasi un lato inedito del Commissario Montalbano quello raccontato in "Una lama di luce"