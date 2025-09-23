Così Anna Moretti ha portato la macelleria italiana sul tetto del mondo

Anna Moretti porta la macelleria italiana sul tetto del mondo. La giovane valdarnese, nel team della Nazionale Italiana Macellai, ha conquistato il primo posto alla Transylvania Butcher Wars, la competizione internazionale che ha visto sfidarsi a Cluj, in Romania, i sedici migliori professionisti. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Anna Moretti dal Valdarno porta la macelleria italiana sul tetto del mondo

Anna Moretti dal Valdarno porta la macelleria italiana sul tetto del mondo - Orgoglio aretino e toscano per la vittoria della giovane figlia d'arte, protagonista insieme alla Nazionale Italiana Macellai della 'Transylvania Butcher Wars'

