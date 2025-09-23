Cosenza allarme Nepi | il bomber del Giugliano fa paura

Alessio Nepi è il nome da tenere d’occhio per il Cosenza in vista del match di domani. L’attaccante del Giugliano, originario di Ascoli Piceno, sta vivendo il momento più prolifico della sua carriera: ha realizzato 6 reti in 6 gare ufficiali, diventando il capocannoniere del Girone C di Serie C. Cosenza, allarme Nepi: il bomber . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

