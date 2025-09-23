Cos’è successo a Tom Holland sul set di Spider-Man | Brand New Day

Secondo quanto riferito dai presenti sul set, Tom Holland è stato portato d’urgenza in ospedale dopo un’acrobazia in Spider-Man: Brand New Day. Dopo quattro anni dalla sua ultima apparizione, Tom Holland è tornato a indossare i panni di Spider-Man per il suo settimo film live-action e quarto film da solista con Spider-Man: Brand New Day. Il film è uno dei progetti Marvel più attesi e fungerà in un certo senso da preludio ad Avengers: Doomsday. Non è chiaro se i film saranno direttamente collegati, dato che Doomsday era previsto prima di Brand New Day, ma sarà quantomeno un buon antipasto per la prossima grande conclusione di fase dell’MCU. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

