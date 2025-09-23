Quello che è certo è l’effetto “estetico”: dei lividi molto marcati sulla schiena. Gli stessi che ha recentemente sfoggiato Chiara Ferragni sui social al motto di “Did you say cupping?”. Per il resto la terapia che li lascia, la Cupping Therapy (o Coppettazione ), è molto discussa. Prevede l’utilizzo d i coppette di vetro posizionate sulla pelle, dalle quali l’aria viene rimossa tramite fiamma o con appositi dispositivi di aspirazione. La creazione del vuoto provoca un risucchio della cute e dei tessuti sottostanti, favorendo un maggiore afflusso di sangue. L’incremento della circolazione, insieme al calore generato, contribuirebbe al rilassamento muscolare e alla riduzione del dolore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cos’è e quali rischi porta con sé la Cupping Therapy sdoganata da Chiara Ferragni: “Può causare effetti collaterali anche gravi”