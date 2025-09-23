Cosa vuol dire concretamente riconoscere lo Stato di Palestina

Il Regno Unito, il Canada e l'Australia hanno formalmente riconosciuto lo Stato di Palestina all'Onu, unendosi a Francia, Portogallo e altri Paesi europei. Si tratta di una svolta che isola ulteriormente il governo di Benjamin Netanyahu, contrario a qualsiasi prospettiva di due Stati, e che avviene in un contesto segnato dalla guerra a Gaza e dall'espansione degli insediamenti illegali israeliani in Cisgiordania. La mossa è quindi soprattutto un messaggio politico: intende riaffermare la contrarietà all'occupazione israeliana dei Territori palestinesi, una condizione che di fatto impedisce alla Palestina di essere uno Stato unito e sovrano.

