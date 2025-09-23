Cosa sappiamo dello sconfinamento di droni in Danimarca e Norvegia
Nella notte, alcuni droni non identificati hanno sorvolato lo spazio aereo di Danimarca e Norvegia. Immediato il provvedimento di chiusura dello spazio aereo, con circa cinquanta voli cancellati, altrettanti deviati in altri scali solo nello scalo di Copenaghen. L'aeroporto di Kastrup è stato chiuso intorno alle 20,30 ed è stato riaperto intorno all'1 di notte. Chiuso per circa tre ore anche l'aeroporto di Oslo. Questa mattina i voli sono ripresi regolarmente, hanno fatto sapere le autorità che gestiscono i due scali. I droni che hanno costretto le autorità a chiudere temporaneamente gli aeroporti di Copenaghen e di Oslo erano controllati da "un operatore capace", senza che al momento ne sia stata identificata la provenienza: lo ha dichiarato in mattinata il capo della polizia danese, Jens Jespersen. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
