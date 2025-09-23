Cosa sappiamo del cadavere trovato nel sacco a Spoleto | si tratterebbe di un 21enne ucciso con armi da taglio

Sarebbe un 21enne impiegato nel settore della ristorazione il giovane ucciso, fatto a pezzi e occultato in un sacco della spazzatura poi ritrovato nei pressi di un'area giochi a Spoleto. Si indaga sulla pista dell'omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Spoleto, cadavere mutilato senza testa e gambe trovato in un sacco vicino al parco giochi: la vittima è il 21enne Bala Sagor. Caccia al killer - Orrore a Spoleto, dove il corpo mutilato di un uomo è stato ritrovato nella serata di lunedì. Da ilmattino.it

Spoleto, trovato un cadavere sezionato all’interno di un sacco: indagini in corso - Il cadavere di una persona non ancora identificata è stato trovato lunedì sera all’interno di un sacco vicino alla ferrovia a Spoleto (Perugia), nel quartiere Casette. Si legge su ilfattoquotidiano.it