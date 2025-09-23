Cosa mi ha tenuta lontana dall’alcol per cinque anni? Una medicina segreta mia madre e un angioletto gay | lo rivela Miley Cyrus

Miley Cyrus è tornata a parlare dei suoi problemi legati all’alcol. Ormai l’artista è sobria da cinque anni. Un percorso difficile, ma necessario. La cantante si è raccontata a Pamela Anderson per CR Fashion Book. “Una cosa che amo è il giardinaggio perché è qualcosa che fai per te stesso. – ha detto – Quando abbiamo condiviso così tanto di noi stessi, trascorrendo quei piccoli momenti preziosi con qualcosa di semplice, come piantare un seme nel terreno e coltivarlo, diventa un processo molto personale. Avere questa cosa è stata la medicina che mi ha permesso di restare con i piedi per terra e proseguire nel mio stile di vita sobrio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

