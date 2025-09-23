Cosa ha spinto Warren Buffett a mollare Byd dopo 8 mld di profitto
Berkshire Hathaway, la holding guidata dall'investitore Warren Buffett, ha azzerato la propria partecipazione in Byd, produttore cinese di auto elettriche. L’operazione mette fine a un investimento durato 17 anni e cominciato nel 2008, quando Berkshire aveva acquistato circa il 10% della società. 🔗 Leggi su Today.it
Warren Buffett scarica le auto cinesi, fuga dalle azioni e crollo in Borsa - La holding di Warren Buffett Berkshire Hathaway ha venduto la sua partecipazione residua in Byd, il più grande costruttore di auto cinesi, in difficoltà da alcuni mesi ... Come scrive quifinanza.it