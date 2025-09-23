Cosa ha spinto Warren Buffett a mollare Byd dopo 8 mld di profitto

Today.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Berkshire Hathaway, la holding guidata dall'investitore Warren Buffett, ha azzerato la propria partecipazione in Byd, produttore cinese di auto elettriche. L’operazione mette fine a un investimento durato 17 anni e cominciato nel 2008, quando Berkshire aveva acquistato circa il 10% della società. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cosa - spinto

Cosa avrebbe spinto al suicidio il ministro dei Trasporti russo

Dazi, nella mente di Trump. Cosa ha spinto il presidente Usa a fare «bullismo economico» contro l’Unione europea

Cosa ha spinto Warren Buffett a mollare Byd (dopo 8 mld di profitto); Ketchup indigesto per Warren Buffett, ma la vera preoccupazione di Wall Street è un’altra; Jensen Huang di Nvidia ora vale più di Warren Buffett.

cosa ha spinto warrenWarren Buffett scarica le auto cinesi, fuga dalle azioni e crollo in Borsa - La holding di Warren Buffett Berkshire Hathaway ha venduto la sua partecipazione residua in Byd, il più grande costruttore di auto cinesi, in difficoltà da alcuni mesi ... Come scrive quifinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Cosa Ha Spinto Warren