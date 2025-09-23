Cosa ha detto Donald Trump all' assemblea generale dell' Onu

"Gli Stati Uniti finalmente stanno tornando all'età dell'oro".  Lo ha detto Donald Trump all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il suo discorso, durato circa un'ora, si è concentrato sull'economia degli Stati Uniti che secondo il presidente sta facendo importanti progressi. Prima di lui ha aperto i lavori dell'Assemblea generale il segretario generale Antonio Guterres (qui il programma ). Pochissime parole sono state spese dal presidente americano riguardo al conflitto in medio oriente.  "Dobbiamo fermare la guerra a Gaza immediatamente. Dobbiamo negoziare immediatamente la pace", ha detto, per poi ammonire l'assemblea sul riconoscimento dello stato della Palestina, su cui molti paesi si sono già espressi positivamente. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

